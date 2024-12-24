25 декабря в 11.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Евгеньевичем Ниловым «На сколько вырастут пенсии в 2025 году», посвященное итогам осенней парламентской сессии.