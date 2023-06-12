Рогов заявил о тяжелых боях на стыке Запорожской области и ДНР, где ВСУ пытаются продвигаться с целью выхода к Старомлыновке

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о тяжелых боестолкновениях на стыке территорий Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где Вооруженные силы Украины осуществляют попытки продвижения с целью выхода к Старомлыновке.