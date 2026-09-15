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Биткоин скорректировался до 77 тысяч долларов, капитализация рынка свыше 3 триллионов

Биткоин скорректировался до 77 тысяч долларов, капитализация рынка свыше 3 триллионов

Капитализация криптовалютного рынка превышает 3-3,5 триллиона долларов, среднесуточный торговый оборот — 250-350 миллиардов долларов.

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