Победный секс: все подробности о позе амазонки

Поза амазонки — не для новичков в сексе, поскольку требует некоторой гибкости и степени близости. Но тем, кто хочет освежить свою сексуальную жизнь, она точно подойдет! Что это за поза? Позиция амазонки — это прекрасная смесь миссионерской позы и позы наездницы.