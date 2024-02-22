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Минобороны показало места самых ожесточённых боёв русских солдат за Авдеевку

Минобороны показало места самых ожесточённых боёв русских солдат за Авдеевку

Показаны самые горячие точки боёв русских штурмовиков по пути к центру АвдеевкиНа сайте Министерства обороны России появилась информация о местах, где происходили наиболее ожесточённые схватки по пути русских штурмовиков к центру Авдеевки.

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