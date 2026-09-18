Импорт парфюмерии из ЕС в Россию сократился на треть

Ключевую роль сыграли ограничения логистики, рост доли параллельного импорта и активное развитие локальных брендов В июле экспорт парфюмерии из Европы в Россию сократился на 37%, а косметики — на 16%, согласно данным Евростата, опубликованным РИА Новости.