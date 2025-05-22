Идеальный выбор для любимца: как подобрать корма и брендовые товары для кошек и собак Юлия ПономареваКаждый ответственный владелец кошки или собаки знает: здоровье и настроение питомца напрямую зависят от качества кормления и окружающих его предметов — от миски до игрушек.