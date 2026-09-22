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Регионы России

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Россиянин Александр Волков опустился на четвертое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе

Россиянин Александр Волков опустился на четвертое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе

Промоушен UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов тяжёлого веса (до 120 килограммов), в котором россиянин Александр Волков опустился на две позиции и занял четвёртое место.

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