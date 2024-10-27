Собака виляет хвостом: кинолог рассказал, что на самом деле это может означать

Виляние хвостом может говорить не только о дружелюбных намерениях собаки, но и о многом другом. Здесь важно комплексно оценивать язык тела собаки, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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