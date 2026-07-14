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ТАСС

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Эксперт Перелыгин: Киевстонер контролировал логистику доставки дронов в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинский блогер и рэпер Альберт Васильев, известный как Киевстонер, осуществлял контроль и управление логистикой доставки FPV-дронов в Россию, предназначенных для атаки на стратегическое предприятие в Московской области, сообщил на распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ видео генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

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