На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве проходят сотни мероприятий

Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» предлагает разнообразную программу: театр «Панама» для детей, концерт группы «Сергей Блюз Пахомов и друзья», кавер-группа «Назад в будущее», шоу-оркестр «Старый Добрый Диксиленд».
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