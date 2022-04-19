Всё Дели в нефти: Западные СМИ раструбили — Индия «забраковала» Urals

Не смотря на давление США, индусы следуют поговорке «Васька слушает, да ест» Ирина Гусева Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation отказалась от покупки российской нефти марки Urals, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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