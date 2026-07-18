Чем заняться дома: «Одиссей», закулисье Гознака и новый альбом Artemiev

На домашних экранах «Лаки» Apple TV Премьера-бэнгер прошлой недели: Аня Тейлор-Джой играет ведущую роль в мини-сериале Apple TV по роману Мариссы Стэйпли, впервые подсвеченного в книжном клубе Риз Уизерспун.
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