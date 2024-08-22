Полицейский был в шоке, когда оказалось, что в машине-нарушителе не оказалось водителя

История, заставившая посмеяться пользователей Сети, произошла в Финиксе. Город в американской Аризоне славен тем, что именно здесь компания Waymo начала тестировать свои беспилотные автомобили на дорогах общего пользования.
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