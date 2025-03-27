Умный терминал для оплаты ЖКУ установили в расчетном центре в Подольске

Первый робот-видеоконсультант заработал в расчетном центре в Подольске. Терминал поможет жителям связаться с менеджером, передать показания счетчиков, получить платежки, отсканировать документы и провести другие процедуры.
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