В России созданы сказки для глухих и слабослышащих детей

Это уникальный проект, где детские сказки обретают новую жизнь на русском жестовом языкеАвтономная некоммерческая организация «Центр развития инклюзивного общества «В Тишине» при поддержке Фонда президентских грантов создала цикл видео-сказок на жестовом языке, доступный для всех.