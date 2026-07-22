Кувейт: Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что в утренние часы по местному времени они нанесли удар по складу боеприпасов и объектам материально-технического снабжения Соединенных Штатов (США) недалеко от Аль-Давы, провинция Аль-Асима.
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