Кувейт: Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что в утренние часы по местному времени они нанесли удар по складу боеприпасов и объектам материально-технического снабжения Соединенных Штатов (США) недалеко от Аль-Давы, провинция Аль-Асима.