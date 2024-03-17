Трамп дал шокирующий прогноз о будущем США: "Это будет кровавая баня"

Экс-президент Америки спрогнозировал, что может произойти в стране в случае его поражения на выборахВ ноябре текущего года в США должны пройти президентские выборы, участвовать в которых вызвались Дональд Трамп и Джо Байден.
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