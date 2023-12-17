Православная церковь 18 декабря 2023 года отмечает день памяти Саввы Освященного и святителя Гурия Дмитрий СавенковВ понедельник, 18 декабря 2023 года, день, когда Русской Православной Церкви почитает память Саввы Освященного и святителя Гурия.
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