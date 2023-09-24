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Энрике о травме Мбаппе в матче с «Марселем»: «Не очень серьезная проблема, но из-за боли было сложно играть»

Энрике о травме Мбаппе в матче с «Марселем»: «Не очень серьезная проблема, но из-за боли было сложно играть»

Нападающий «ПСЖ» получил повреждение голеностопа и был заменен в первом тайме матча Лиги 1 против «Марселя» (4:0).

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