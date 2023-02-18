Матюшин проинформировал, что последний рубеж перед Бахмутом взят и предстоит большой бой

Российский политолог Александр Матюшин проинформировал, что российские войска взяли последний рубеж обороны ВСУ перед Артемовском (Бахмутом), дальше предстоит большой и ожесточенный бой за город, сообщает информационный портал телеканала "Царьград".
Российский политолог Александр Матюшин проинформировал, что российские войска взяли последний рубеж обороны ВСУ перед Артемовском (Бахмутом), дальше предстоит большой и ожесточенный бой за город, сообщает информационный портал телеканала "Царьград".
Свежие комментарии