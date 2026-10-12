День Хакассии прошел в "Балтийском доме"

Перед спектаклем "Степь. Песнь камня" зрители познакомились с культурой Хакасии: услышали горловое пение, стали участниками традиционных обрядов, попробовали национальные угощения.
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