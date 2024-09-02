Путин высказался об отражении вторжения ВСУ в Курскую область

Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области. Такое заявление об отражении вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.
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