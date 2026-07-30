Слоеный кошмар: Укро-эксперты издеваются над «таинственным наступом» ВСУ

Юрий Ильинов

«Прилетят три ракеты»: Иран поставил Киев на счетчик Иран потребовал от Киева материальной компенсации за атакованное украинским беспилотником судно в Каспийском море. Зеленский, выплатив компенсацию, нанесет пощечину США. Об этом рассказал военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Зеленскому, развязавшему конфликт с Ираном в попытках заискивать перед Трампом, теперь придется ждать ударов новейшими иранскими ракетами. Напомним, во вторник продолжение получила история с ударом Украиной по иранскому судну в Каспийском море. После заявлений Ирана о том, что никто не останется безнаказанным, глава МИД Украины Сибига позвонил главе МИД Ирана Аракчи. Украинский дипломат заявил, что удар был нанесен «непреднамеренно» и что его страна не стремится к эскалации. Глава МИД Ирана Аракчи в ответ заверил, что Иран также не стремится к эскалации, однако любые нападения на граждан или интересы Ирана неприемлемы. «Причинённый ущерб должен быть возмещён», — добавил политик, ясно дав понять, что Украину поставили на счетчик. Между тем Зеленский перед визитом в США дал интервью британскому телеканалу Sky News. В нем он заявил, в частности, что Украина в состоянии войны с Ираном с 2022 года, поскольку Иран поставил России беспилотники «Шахед» («Герань»). В то же время просроченный президент оставил пути для отступления, сказав, что Украина должна сделать «всё возможное, чтобы ни в коем случае не открывать новые фронты». По данным издания «The New York Times», активные дипломатические усилия позволили ослабить напряженность после инцидента в Каспийском море, который грозил Украине открытием второго фронта. На данный момент, считают американские журналисты, ситуация стабилизировалась. Впрочем, это не исключает того, что Иран все-таки запустит по украинскому морскому порту баллистическую ракету. Удар должен стать символическим жестом. Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что слова Сибиги о том, что Украина нанесла удар по иранскому судну случайно, — ложь, и в Иране это прекрасно понимают. — Украина, конечно, нанесла удар иранскому судну в Каспийском море преднамеренно, — говорит эксперт. — Целью этой атаки стало — показать накануне встречи Зеленского с Трампом, что Украина единственная европейская страна, которая поддерживает американцев в ближневосточном конфликте. Европейцы все испугались и не стали этого делать, а вот Украина наносит болезненные для Ирана удары. Это была чистой воды политическая провокация, и Иран это прекрасно понимает. Более того, Иран исходит из того, что Украина не та страна, которая может ему что-то диктовать, и теперь ответ на атаку — вопрос чести для Тегерана. Остается получить компенсацию от Украины либо нанести удар ракетами по одесскому порту. — Чем конкретно Иран может нанести удар по Украине? — У Ирана есть ракеты «Хорремшехр-4», которые имеют дальность полета 4000 километров и способны долететь до Великобритании, не говоря уже об Украине. Скорее всего, Иран пустит три ракеты. Дело в том. Что точность у этих ракет не очень высокая, и вероятность того, что одна из трех все-таки долетит до цели, велика. Удар может быть нанесен по Одессе, Николаеву, Ильичевску. Но, скорее всего, это будет Одесса, как наиболее медийный порт. Глобального поражения не требуется, главное, чтобы ракета взорвалась в районе порта и вывела из строя какой-то объект, неважно — военный или нет. Важен сам факт ответа на действия Киева. — А если Киев выплатит компенсацию Ирану за атакованное судно? — Сомневаюсь, что Украина выплатит компенсацию. Зеленский ранее настойчиво убеждал Трампа в том, что Украина готова воевать с Ираном. Более того, Украина первой начала это делать, отправив подразделения войск беспилотных систем на Ближний Восток. Они участвовали в борьбе с иранскими дронами (правда, безуспешно), и у Ирана появились законные основания относиться к Украине как к враждебному государству. В этой ситуации выплата компенсации — это не просто скандал, а пощёчина тому же Трампу. Если Украина это сделает, то после этого американцы перестанут разговаривать с Зеленским. Так что Зеленскому придётся ждать ракетного удара.