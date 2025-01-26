«Никто не вспоминал, что Аушвиц-Биркенау, Польшу и Европу освобождала от нацизма Красная армия»

Молодые поляки, как и их сверстники в других западных странах, в большинстве своем считают, что во Второй мировой войне победили США, Великобритания и Польша, рассказал в интервью «Известиям» посол России в республике Сергей Андреев.
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