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Rise of the Ronin на ПК, релиз Darkest Dungeon 2: Inhuman Bondage, Alan Wake 2 не выйдет в Steam…

Rise of the Ronin на ПК, релиз Darkest Dungeon 2: Inhuman Bondage, Alan Wake 2 не выйдет в Steam…

Глава Epic Games заявил, что Alan Wake II никогда не выйдет в Steam, кроме того стало известно, что игра, так и не принесла создателям прибыли; Rise of the Ronin выйдет на ПК этой весной; Darkest Dungeon II получила обновление Kingdoms с новым режимом, а также DLC Inhuman Bondage; Hollywood Animal в очередной раз перенесли; авторы The Blood of Dawnwalker .

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