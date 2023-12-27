Уступчивость Армении в ответ на агрессивную политику бакинского режима приведет к новым трагедиям — Артак Бегларян

БАКУ (ИА Реалист). Бывший государственный министр, экс-омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян прокомментировал принятое 26 декабря парламентом бакинского режима заявление о так называемом «Западном Азербайджане».
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