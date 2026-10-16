«Это реалистичная сумма»: Зеленский запросил у ЕС 70 миллиардов евро на войну с РФ Боевые действия против России в следующем году обойдутся Украине в 155 миллиардов евро.
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