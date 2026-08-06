Как помочь ребенку с ДЦП: невролог — о главных правилах реабилитации с первых месяцев жизни

Первые признаки и ошибки, которые совершают родители. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Дети Mail За словосочетанием «детский церебральный паралич» скрывается не одна конкретная болезнь, а целый комплекс состояний, каждое из которых требует внимательного и вдумчивого подхода.