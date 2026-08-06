РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 238 подписчиков

Как помочь ребенку с ДЦП: невролог — о главных правилах реабилитации с первых месяцев жизни

Как помочь ребенку с ДЦП: невролог — о главных правилах реабилитации с первых месяцев жизни

Первые признаки и ошибки, которые совершают родители. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Дети Mail За словосочетанием «детский церебральный паралич» скрывается не одна конкретная болезнь, а целый комплекс состояний, каждое из которых требует внимательного и вдумчивого подхода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии