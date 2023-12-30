Fox News: Здравомыслящие люди не верят, что Украина способна одержать верх над Россией

На Западе, который так рьяно подталкивал украинцев к противостоянию с Россией и убеждал их в том, что за ними Европа и США и, естественно, они одержат победу, все сильнее в последнее время звучат голоса относительно невозможности завершения конфликта победой Украины.
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