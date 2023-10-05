Friend.Tech лишился 234 ETH в результате взлома

Мошеннику-одиночке удалось скрыться с эфиром на сумму около $385 тыс. менее чем за 24 часа. Этот инцидент является частью серии хакерских атак по замене SIM-карт, нацеленных на пользователей популярной платформы Friend.
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