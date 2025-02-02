Гуськов вышел из тени

В Москве состоялась премьера фильма «Злой город» об осаде Козельска армией хана Батыя. Дмитрий Алексеев, Лидия Вележева с мужем Алексеем Гуськовым и Василий Борисов РИА Новости В Москве состоялась премьера фильма «Злой город» об осаде Козельска армией хана Батыя.