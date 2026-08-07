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Бойкова и Козловский: «Короткая программа готова. Спасибо команде Монреаля и Ромэну Агенауэру. До встречи на международных турнирах»

Трехкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поблагодарили Ромэна Агенауэра за постановку короткой программы.

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