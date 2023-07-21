Военное обозрение

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Уровень внешнего долга по отношению к ВВП стал самым низким за всю историю Российской Федерации

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП стал самым низким за всю историю Российской Федерации

По итогам первого квартала 2023 года уровень внешнего государственного и корпоративного долга по отношению к ВВП страны стал самым низким за 33 года, то есть за всю историю существования Российской Федерации.

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