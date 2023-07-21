Уровень внешнего долга по отношению к ВВП стал самым низким за всю историю Российской Федерации

По итогам первого квартала 2023 года уровень внешнего государственного и корпоративного долга по отношению к ВВП страны стал самым низким за 33 года, то есть за всю историю существования Российской Федерации.
Популярные статьи
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
Свежие комментарии