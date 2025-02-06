Ходорковский* включился в игру. Теперь ясно, зачем Дудь* устроил скандал

После того как США официально подтвердили, что много лет финансировали различные НКО, оппозицию и террористические организации, а также заявили, что "гранты" больше выдаваться не будут, в игру включился Ходорковский* и ему подобные.
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