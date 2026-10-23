Организаторы популярного конкурса юмористических фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards, итоги которого планируется подвести осенью, продолжают периодически публиковать в социальных сетях снимки, участвовавшие в этом состязании в прошлые годы, но оставшиеся за бортом финала.