Мэр Салмин: В ближайшие дни уровень воды в подтопленном Оренбурге будет расти Паводок в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев Ситуация с паводком в городе остаётся критической, сообщил мэр города Сергей Салмин.