Мэр Салмин: В ближайшие дни уровень воды в подтопленном Оренбурге будет расти Паводок в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев Ситуация с паводком в городе остаётся критической, сообщил мэр города Сергей Салмин.
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