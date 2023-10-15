НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

Евгений Малкин: «Я соскучился по хоккею. Хотелось бы добиться достижений в этом году, выбить какие-то круглые цифры»

– Вы выглядите отдохнувшим. Впервые в карьере НХЛ вы не попали в плей-офф, у вас было долгое лето. И теперь вы играете так, что будто 10 лет скинули! – Хотелось бы, но рано говорить – впереди длинный сезон, и все может перевернуться уже в следующем матче.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх