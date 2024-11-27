Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

898 подписчиков

Юные жители Ивановской области осваивают дорожную грамоту при помощи интерактивных игр

Юные жители Ивановской области осваивают дорожную грамоту при помощи интерактивных игр

Чтобы уберечь дошколят от непоправимых ошибок в реальной дорожной ситуации, автоинспекторы прививают юным жителям Ивановской области принципы безопасного поведения посредством тематических игр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх