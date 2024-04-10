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Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию

Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию

Президент Молдавии Майя Санду приехала в город Комрат в Гагаузии. Об этом пишет Sputnik Молдова. Отмечается, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион.

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Eduard
Вали к румынским цыганам своим!
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Eduard
Приперлась! Печеньки,чипсы прихватила?
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20 час.
Eduard
Может за стекляные бусы купит жителей Приднестровья?Эти бусы дорого обойдутся потом!
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