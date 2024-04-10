Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию

Президент Молдавии Майя Санду приехала в город Комрат в Гагаузии. Об этом пишет Sputnik Молдова. Отмечается, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион.
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