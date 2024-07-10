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Посол Израиля прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице в Киеве

Посол Израиля прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице в Киеве

  Посол Израиля на Украине Михаил Бродский прокомментировал удар по детской больнице в Киеве.  "С детской больницей "Охматдет" в Киеве, пострадавшей в результате сегодняшнего обстрела, у нас давние связи", — цитирует израильского дипломата новостное издание "Мигньюс".

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Комментарии
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Людмила Лиханова
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11 час.
НТ
Николай Толстов
Гитлер - еврей? Это типа шутки такие теперь?
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3 час.
Елизавета Белая
Нет, не шутки. Это так и есть. А свою еврейскую сущность он тщательно маскировал. Может  потому и уничтожал евреев, что сам будучи не чистокровным четко знал их  хуцпу.
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2 час.

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