Посол Израиля прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице в Киеве

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский прокомментировал удар по детской больнице в Киеве. "С детской больницей "Охматдет" в Киеве, пострадавшей в результате сегодняшнего обстрела, у нас давние связи", — цитирует израильского дипломата новостное издание "Мигньюс".
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