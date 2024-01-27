Экс-капитан Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки Мэтью Хо заявил, что в прошлом году западные государства «протолкнули» неудачные операции украинских войск, которые лишь ухудшили состояние ВСУ.
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