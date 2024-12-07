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«Лёд тронулся, на Курщине взят оплот ВСУ»: Появилось сообщение о помощи «дружественных сил»: Карта боевых действий на Украине, Конец СВО, к утру 07.12.24 г.

«Лёд тронулся, на Курщине взят оплот ВСУ»: Появилось сообщение о помощи «дружественных сил»: Карта боевых действий на Украине, Конец СВО, к утру 07.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 7 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 07.

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