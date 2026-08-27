Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Факел» сохранил сильные качества и с нынешним тренером, они бьются за каждое очко в каждом матче – Семак

«Факел» сохранил сильные качества и с нынешним тренером, они бьются за каждое очко в каждом матче – Семак

«Ни для одной команды выезд в Воронеж не является простым, - поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ходе открытой тренировки команды перед выездом петербуржцев на матч 6-го тура РПЛ против «Факела».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии