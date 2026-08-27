«Факел» сохранил сильные качества и с нынешним тренером, они бьются за каждое очко в каждом матче – Семак

«Ни для одной команды выезд в Воронеж не является простым, - поделился главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ходе открытой тренировки команды перед выездом петербуржцев на матч 6-го тура РПЛ против «Факела».
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