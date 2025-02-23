Липецкие предприятия отчитались о многомиллиардных прибылях

За 11 месяцев 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области в действующих ценах составил 170,5 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 47,9%.
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