Специальный автобус-тренажёр «Школа дорожной безопасности» прибыл в Карачаево-Черкесию для проведения практических занятий по БДД с подрастающим поколением

На базе республиканского Центра дополнительного образования детей «Спутник» с учащимися образовательных учреждений республики в автобусе-тренажере проведены занятия по практическому обучению детей основам безопасности дорожного движения.
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