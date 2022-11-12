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Хамзат Чимаев назвал победителей главных боев UFC 281

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев дал прогноз на главные поединки турнира UFC 281, который пройдет 13 ноября в Нью-Йорке.

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