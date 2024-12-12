Рамиз Азизов: Многим астраханцам специалисты службы занятости находят работу в течение 10 дней

Поэтому не случайно Астраханская область лидирует в ЮФО по уровню занятости населения. Вчера руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов провел пресс-конференцию с журналистами региональных СМИ.
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