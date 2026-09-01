Алекс Христофору в YouTube заявил о приближающемся падении режима Зеленского вследствие успешных ударов ВС России по инфраструктуре Одессы.
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