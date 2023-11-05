ХАМАС приостановил выезд иностранцев из сектора Газа

После израильского удара по машине скорой помощи террористическая группировка ХАМАС приостановила выезд из сектора Газа в Египет иностранцев, раненых палестинцев, а также палестинцев с двойным гражданством.
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